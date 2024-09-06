Эмилиано Мартинес повторил своё скандальное празднование после победы на ЧМ-2022

Аргентинский голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес повторил свое непристойное празднование.

После матча квалификации на чемпионат мира-2026 против сборной Чили (3:0), Мартинес приложил к паху выигранный летом трофей Кубка Америки.

Ранее Эмилиано уже исполнял это празднование после победы на мундиале 2022 года. После этого ФИФА начала дисциплинарное разбирательство против аргентинской ассоциации футбола, в том числе за нарушение правил, регулирующих "оскорбительное поведение и нарушения принципов честной игры". Впрочем, никаких санкций в отношении Мартинеса впоследствии не было предпринято.