Эмилиано Мартинес повторил своё скандальное празднование после победы на ЧМ-2022
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Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентинский голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес повторил свое непристойное празднование.
После матча квалификации на чемпионат мира-2026 против сборной Чили (3:0), Мартинес приложил к паху выигранный летом трофей Кубка Америки.
Ранее Эмилиано уже исполнял это празднование после победы на мундиале 2022 года. После этого ФИФА начала дисциплинарное разбирательство против аргентинской ассоциации футбола, в том числе за нарушение правил, регулирующих "оскорбительное поведение и нарушения принципов честной игры". Впрочем, никаких санкций в отношении Мартинеса впоследствии не было предпринято.
Emiliano Martinez a récidivé avec sa célébration cette nuit. ????????????— Actu Foot (@ActuFoot_) September 6, 2024
???? @DiarioOle pic.twitter.com/RNUxCQfXty
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