Перу – Колумбия, 1:1. Видео голов и обзор матча
Не определили сильнейшего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня прошел матч отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки Перу - Колумбия.
Матч завершился вничью, командам удалось забить только во втором тайме, у хозяев отличился Александер Кальенс, на что у гостей ответил Луис Диас.
07.09.2024. Квалификация на ЧМ-2026. 7 Тур.
Перу – Колумбия, 1:1.
Голы: Александер Кальенс, 68 – Луис Диас, 82
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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