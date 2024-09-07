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Перу – Колумбия, 1:1. Видео голов и обзор матча

Южная Америка
Обновлено

Не определили сильнейшего

Перу – Колумбия, 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня прошел матч отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки Перу - Колумбия.

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Матч завершился вничью, командам удалось забить только во втором тайме, у хозяев отличился Александер Кальенс, на что у гостей ответил Луис Диас.

07.09.2024. Квалификация на ЧМ-2026. 7 Тур.

Перу – Колумбия, 1:1.

Голы: Александер Кальенс, 68 – Луис Диас, 82

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Колумбия Перу Южная Америка
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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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