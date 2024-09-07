Отбор к ЧМ-2026. КОНМЕБОЛ. Бразилия побеждает, но все еще низко в таблице, Уругвай не забил в прощальном матче Суареса

В ночь на субботу, седьмого сентября 2024-го года, состоялся очередной тур квалификации чемпионата мира 2026 в зоне КОНМЕБОЛ. Уругвай принимал Парагвай, Бразилия – Эквадор, а Перу противостояла Колумбии.

Карьеру в сборной Уругвая заканчивает Луис Суарес, но прощальный матч оказался немного смазанным. По крайней мере, главная цель Суареса – это голы, а в поединке против Парагвая он, как и его партнеры, были довольно далеки от этого.

Уругвай 64 процента игрового времени владел мячом, двенадцать раз пробил по воротам, но только однажды попал в створ. Для Парагвая не составило труда отзащититься, хотя некоторые панические моменты у ворот Фернандеса были.

Несмотря на потерю очков, Уругвай продолжает уверенно идти в зоне прямого выхода на чемпионат мира. Парагвай на данный момент на позиции, которая отправляет в плей-офф.

Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка

Уругвай - Парагвай 0:0

Бразилия этот матч начинала как команда, идущая в турнирной таблице ниже Эквадора. Вряд ли уместно говорить о какой-то принципиальности – "селесао" просто нужны были очки для укрепления своего турнирного положения.

Матч оказался очень непростым. Эквадор отвечал практически на каждую атаку соперника, предлагая бразильцам встречный темп. Такая тактика могла дать успех, если бы не гений в составе соперника. Родриго, не номинация которого на "Золотой м’яч" вызвала шум в мире футбола, откликнулся на передачу Лукаса Пакеты и забил свой седьмой гол за национальную команду. Будет еще один аргумент посрамить скептиков.

После победы Бразилия поднялась на четвертую строчку турнирной таблицы.

Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка

Бразилия - Эквадор 1:0

Гол: Родирго 30

Сборная Перу достойно выдержала натиск Колумбии, хотя по всем статистическим показателям уступила сопернику. Спасла хозяев высокая реализация – один гол из двух попаданий в створ. Колумбийцы били больше, но менее эффективно. Успеха достиг форвард "Ливерпуля" Луис Диас.

Колумбия идет на третьем месте таблицы, а вот Перу, несмотря на такой характер, остается среди аутсайдеров. Всего три очка, ни одной победы в семи матчах и призрачные шансы на квалификации.

Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка

Перу - Колумбия 1:1

Голы: Кальенс 68 - Диас 82