Прощание с Суаресом. Уругвай – Парагвай, 0:0. Видеообзор матча
Так и не выявили победителя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 6 на 7 сентября состоялся матч 7-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Уругвая и Парагвая.
Во время игры команды наносили достаточно ударов по воротам соперников, но голкиперы и Уругвая, и Парагвая отражали удары, тем самым сохранив счет в матче 0:0.
Напомним, Уругвай с 14 очками в семи матчах занимает второе место турнирной таблицы отборочного турнира, а Парагвай с шестью очками в семи матчах находится на седьмой строчке.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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