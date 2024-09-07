Прощание с Суаресом. Уругвай – Парагвай, 0:0. Видеообзор матча

В ночь с 6 на 7 сентября состоялся матч 7-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Уругвая и Парагвая.

Во время игры команды наносили достаточно ударов по воротам соперников, но голкиперы и Уругвая, и Парагвая отражали удары, тем самым сохранив счет в матче 0:0.

Напомним, Уругвай с 14 очками в семи матчах занимает второе место турнирной таблицы отборочного турнира, а Парагвай с шестью очками в семи матчах находится на седьмой строчке.