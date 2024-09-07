Бразилия – Эквадор, 0:1. Видеообзор матча
Родриго спас игру
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 6 на 7 сентября состоялся матч 7-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 между сборными Бразилии и Эквадора.
Единственный гол в поединке на 30-й минуте забил Родриго — мяч помог бразильцам завершить серию из трех поражений подряд в отборе на ЧМ.
Добавим, что сборная Бразилии вышла на 4 место в турнирной таблице.
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Источник:UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Харьковчанин (Харків)
07.09.2024 в 13:45
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