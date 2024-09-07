Бразилия – Эквадор, 0:1. Видеообзор матча

В ночь с 6 на 7 сентября состоялся матч 7-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 между сборными Бразилии и Эквадора.

Единственный гол в поединке на 30-й минуте забил Родриго — мяч помог бразильцам завершить серию из трех поражений подряд в отборе на ЧМ.

Добавим, что сборная Бразилии вышла на 4 место в турнирной таблице.