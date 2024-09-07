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Бразилия – Эквадор, 1:0. Видеообзор матча

Южная Америка
Обновлено

Родриго спас игру

Бразилия – Эквадор, 1:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь с 6 на 7 сентября состоялся матч 7-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 между сборными Бразилии и Эквадора.

Единственный гол в поединке на 30-й минуте забил Родриго — мяч помог бразильцам завершить серию из трех поражений подряд в отборе на ЧМ.

Добавим, что сборная Бразилии вышла на 4 место в турнирной таблице.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Харьковчанин (Харків)
07.09.2024 в 13:45
Бразилія - Еквадор, 0:1. Відеоогляд матчу ____ подивився - рахунок 1-0, накуя я дивився, думав там сенсація, а не скукотища.
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Комментарии 2
Харьковчанин (Харків)
07.09.2024 в 13:45
Бразилія - Еквадор, 0:1. Відеоогляд матчу ____ подивився - рахунок 1-0, накуя я дивився, думав там сенсація, а не скукотища.
Ответить
1
0
avatar
Вarcelinius
07.09.2024 в 15:14
уа-футбол-стайлз.
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0
0

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