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Депай достиг согласия о переходе с бразильским клубом

Южная Америка
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Попробует свои силы на другом континенте

Депай достиг согласия о переходе с бразильским клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нидерландский футболист Мемфис Депай достиг принципиального согласия с "Коринтиансом". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В настоящее время существует только устная договоренность. Документы оформляются и проверяются представителями футболиста.

Также стороны делают ключевые шаги на встречу подписанию контракта. Он будет действовать до 2026 года.

Депай с 1 июля находится без клуба. Тогда он стал свободным агентом, покинув мадридский "Атлетико".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 10 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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