Депай достиг согласия о переходе с бразильским клубом

Нидерландский футболист Мемфис Депай достиг принципиального согласия с "Коринтиансом". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В настоящее время существует только устная договоренность. Документы оформляются и проверяются представителями футболиста.

Также стороны делают ключевые шаги на встречу подписанию контракта. Он будет действовать до 2026 года.

Депай с 1 июля находится без клуба. Тогда он стал свободным агентом, покинув мадридский "Атлетико".

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 10 миллионов евро.