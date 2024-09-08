Депай достиг согласия о переходе с бразильским клубом
Попробует свои силы на другом континенте
Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский футболист Мемфис Депай достиг принципиального согласия с "Коринтиансом". Об этом сообщает Фабрицио Романо.
В настоящее время существует только устная договоренность. Документы оформляются и проверяются представителями футболиста.
Также стороны делают ключевые шаги на встречу подписанию контракта. Он будет действовать до 2026 года.
Депай с 1 июля находится без клуба. Тогда он стал свободным агентом, покинув мадридский "Атлетико".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 10 миллионов евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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