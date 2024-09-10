Официально: Мемфис Депай стал игроком Коринтианса
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Находясь несколько месяцев свободным агентом, Мемфис Депай все же определился с дальнейшим направлением продолжения своей карьеры.
Отныне 30-летний голландец будет выступать в Латинской Америке, а именно в бразильском "Коринтиансе". Контракт игрока с новым клубом рассчитан до конца 2026 года.
Добавим, что в прошлом сезоне в составе мадридского "Атлетико" Мемфис Депай провел 31 матч, где отметился 9 голами и 2 ассистами.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Корінтіанс
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ультиматум Ингульца не сработал, возвращение Мудрика и трансляция молодежи. Главные новости за 9 сентября
- Рэтклифф нашел идеального тренера для Манчестер Юнайтед - СМИ
- Федорчук - про Реброва: Если тренер не делает выводы, то выводы должен делать тот, кто назначал его на работу
- Очередной основной игрок Реала получил травму в сборной
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн