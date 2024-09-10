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Официально: Мемфис Депай стал игроком Коринтианса

Южная Америка
Обновлено

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Официально: Мемфис Депай стал игроком Коринтианса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Находясь несколько месяцев свободным агентом, Мемфис Депай все же определился с дальнейшим направлением продолжения своей карьеры.

Отныне 30-летний голландец будет выступать в Латинской Америке, а именно в бразильском "Коринтиансе". Контракт игрока с новым клубом рассчитан до конца 2026 года.

Добавим, что в прошлом сезоне в составе мадридского "Атлетико" Мемфис Депай провел 31 матч, где отметился 9 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Корінтіанс
Опубликовал: Александр Гресь
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