Официально: Мемфис Депай стал игроком Коринтианса

Находясь несколько месяцев свободным агентом, Мемфис Депай все же определился с дальнейшим направлением продолжения своей карьеры.

Отныне 30-летний голландец будет выступать в Латинской Америке, а именно в бразильском "Коринтиансе". Контракт игрока с новым клубом рассчитан до конца 2026 года.

Добавим, что в прошлом сезоне в составе мадридского "Атлетико" Мемфис Депай провел 31 матч, где отметился 9 голами и 2 ассистами.