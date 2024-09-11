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Парагвай нанес очередное поражение Бразилии в отборе к ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча

Южная Америка

Кризис в Селесао продолжается

Парагвай нанес очередное поражение Бразилии в отборе к ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Приближается к экватору отбор к ЧМ-2026 среди южноамериканских сборных. Сегодня Парагвай сотворила небольшую сенсацию, переиграв на своем поле бразильцев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Диего Гомес, который пробил по воротам шведой из-за пределов штрафной площадки. В который раз можно отметить пассивную игру в обороне от бразильцев, поскольку во время голевой атаки опорники дали кучу времени парагвайцу для того, чтобы обработать мяч и пробить без сопротивления по воротам Алиссона.

"Селесао" имели несколько возможностей отыграться, но хозяев спасали или голкипер Роберто Фернандес своими сейвами или защитники надежной игрой в обороне. Кроме того, парагвайцы также были близки к тому, чтобы удвоить счет во встрече, но им не хватало точности в решающий момент. После восьми туров Бразилия занимает пятое место, имея в своем активе лишь 10 очков. Парагвай находится на седьмой позиции, отставая от "Селесао" на один пункт. Стоит отметить, что "гуарани" впервые с 2008-го года переиграли бразильцев в основное время (в отборе к ЧМ-2010 Парагвай переиграл соперника со счетом 2:0).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Гресь
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