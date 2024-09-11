Отбор к ЧМ-2026. КОНМЕБОЛ. Уругвай снова играет вничью, Боливия впервые за 30 лет обыграла Чили на выезде

В ночь на 11 сентября состоялись несколько матчей квалификации к ЧМ-2026, а именно в зоне КОНМЕБОЛ. Так, Уругвай второй раз подряд сыграл в нулевую ничью: на этот раз это случилось на выезде против Венесуэлы. Несмотря на небольшое территориальное преимущество у гостей, именно хозяева были близки к тому, чтобы забить хотя бы один мяч в этом поединке, однако опытный Муслера сумел отыграть этот матч на ноль.

Противостояние между Эквадором и Перу завершилось минимальной победой "триколор", где забитым мячом во втором тайме отметился Эннер Валенсия. Благодаря этому результату Эквадор обошел бразильцев и занимает четвертое место с 11 очками в турнирной таблице.

Сборная Чили в своем домашнем поединке уступил Боливии со счетом 1:2. На гол Эдуардо Варгаса "зеленые" ответили забитыми мячами Альгараньяса и Терсероса. Кроме того, Боливия впервые за 30 лет сумела переиграть Чили на выезде: в 1994 году "зеленые" переиграли соперника со счетом 1:2. В турнирной таблице Боливия опережает Чили на 4 очка и занимает 8-е место, а "красная команда" идет предпоследней.