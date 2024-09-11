Аргентина без Месси уступила Колумбии в квалификации ЧМ-2026. Видео голов и обзор матча

Сборная Колумбии сенсационно обыграла национальную команду Аргентину в отборе на чемпионат мира-2026.

Счёт в матче с передачи Хамеса Родригеса открыл Йерсон Москера. В начале второго тайма форвард гостей Николас Гонсалес восстановил паритет, но через 12 минут Хамес успешно реализовал пенальти, гол с которого стал решающим.

Звёздный нападающий аргентинцев Лионель Месси пропускал поединок из-за травмы.

Отметим, что это первое поражение "альбиселесте" с 17 ноября 2023 года.

В отборе на мундиаль Аргентина по-прежнему занимает первое место с 18 очками. Колумбия, в свою очередь, вышла на единоличную вторую позицию с 16 баллами, обогнав Уругвай.

Квалификация ЧМ-2026. Барранкилья. "Роберто Мелендес"

Колумбия - Аргентина 2:1

Голы: Москера 25, Хамес 60 (пен.) - Гонсалес 48