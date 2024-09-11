Тренер Бразилии - после 0:1 с Парагваем: После пропущенного гола мы потеряли себя
Оклематься не удалось
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Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор объяснил причины сенсационного поражения от Парагвая в квалификации чемпионата мира-2026 (0:1).
"Я думаю, что ожидания были очень позитивными для нас, чтобы мы могли играть более последовательно и спокойно. До того момента, как мы пропустили гол, мы владели территориальным преимуществом и пытались загнать парагвайцев за линию штрафной.
После пропущенного гола мы потеряли себя. До конца первого тайма наша игра разрушилась. Это была худший отрезок с тех пор, как я возглавил сборную, и это повлияло на конечный результат.
Я думаю, что в целом нужно быстро найти баланс. У нас есть стиль, которая дает нам владение мячом, обмен скоростными передачами, и нам не хватает самой важной детали - острых передач и опасных моментов. Это обидно, потому что мы много работаем над этим", - цитирует Жуниора Globo.
Сборная Бразилии занимает пятое место в отборе на ЧМ-2026, имея в активе 10 очков после 8 туров.
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