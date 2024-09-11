Де Пауль: За последние пять лет Аргентина уступила в трёх матчах, наступила наша очередь проиграть

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль вспомнил о впечатляющей статистике своей команды после поражения от Колумбии (1:2) в квалификации чемпионата мира-2026.

"Это часть игры: ты выигрываешь и проигрываешь. За последние пять лет мы проиграли три матча, сегодня была наша очередь проиграть.

Мы находимся в месте, где все хотят нас победить, это нормально. Мы приучили Южную Америку к тому, что мы не проигрываем. Это повышает авторитет сборной Аргентины. Мы принимаем поражение и движемся дальше.

Болельщики Колумбии не должны были освистывать наш гимн, но я понимаю их боль. Они тоже были в восторге от Кубка Америки", - цитирует де Пауля Mundo Albiceleste.