Де Пауль: За последние пять лет Аргентина уступила в трёх матчах, наступила наша очередь проиграть
Проигрыш - часть игры
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Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль вспомнил о впечатляющей статистике своей команды после поражения от Колумбии (1:2) в квалификации чемпионата мира-2026.
"Это часть игры: ты выигрываешь и проигрываешь. За последние пять лет мы проиграли три матча, сегодня была наша очередь проиграть.
Мы находимся в месте, где все хотят нас победить, это нормально. Мы приучили Южную Америку к тому, что мы не проигрываем. Это повышает авторитет сборной Аргентины. Мы принимаем поражение и движемся дальше.
Болельщики Колумбии не должны были освистывать наш гимн, но я понимаю их боль. Они тоже были в восторге от Кубка Америки", - цитирует де Пауля Mundo Albiceleste.
Аргентина занимает первое место в отборе на мундиаль 2026 года, имея 18 очков после 8 туров.
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