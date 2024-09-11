Винисиус: Хотим вывести Бразилию из нынешней ситуации. Не всегда буду забивать - это не так просто

Винисиус Жуниор извинился перед бразильскими болельщиками за поражение "cелесао" от Парагвая со счетом 0:1 в отборе на чемпионат мира-2026.

"Мы знаем, в какой ситуации находимся. Мы хотим любой ценой вывести Бразилию из неё. Все игроки поедут домой и подумают, что мы можем сделать, чтобы вернуться к хорошей игре и выигрывать матчи.

Мы не имеем права приезжать сюда (в Парагвай - прим.), терять эти очки и играть так, как играем. Это сложный момент. Нам надо принять критику всех нас и как можно быстрее прийти в себя, чтобы вывести Бразилию на первое место.

Я знаю свой потенциал и что могу сделать для сборной. Когда не приходит уверенность - не приходят и голы. В конечном итоге все становится сложнее, я сосредоточен на том, чтобы сделать все возможное для своей страны, мои мысли сосредоточены на этом. Я не всегда буду забивать голы, это не так просто, как кажется.

В Европе футбол более быстрый, чем здесь из-за более высокого качества поля. Мы должны к этому адаптироваться, чтобы играть наилучшим образом и выигрывать матчи. Победив, мы получим больше душевного спокойствия и сможем играть по-другому. Также я хочу попросить у болельщиков прощения. Знаю, что это сложный момент", - сказал Винисиус.