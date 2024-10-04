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Суарес: Бьелса разобщил всю сборную Уругвая

Южная Америка

Внутренние проблемы южноамериканской команды

Суарес: Бьелса разобщил всю сборную Уругвая

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший форвард сборной Уругвая Луис Суарес раcкритиковал главного тренера "небесно-голубых" Марсело Бьелсу.

"На командной базе сотрудникам не разрешается заходить к нам, приветствовать нас и есть с нами. Им приходится быть осторожными даже у двери, в которую они должны войти. Мне разрывает сердце то, какова сегодня жизнь в Комплексе.

На Кубке Америки были ситуации, которые меня задели, но я не говорил об этом ради мирного сосуществования. Многие игроки провели собрание, чтобы попросить тренера хотя бы поздороваться с нами, но он даже не поздоровался.

Бьелса проводит конференцию и рассказывает замечательные вещи о людях, а в Нью-Йорке был день, когда он попросил нас не останавливаться, чтобы поприветствовать людей, а я встал и сказал ему, что мы все равно поприветствуем людей.

Бьелса разобщил всю команду даже в том, как они тренируются", - сказал Суарес в эфире шоу "De fútbol se habla así".

Суарес - лучший бомбардир в истории сборной Уругвая. В начале сентября Луис завершил карьеру в национальной команде.

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Марсело Бьелса Луис Суарес Уругвай
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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