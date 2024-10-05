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Игрока Ливерпуля допустили к участию в сборной

Южная Америка
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Дарвин Нуньес получил дисквалификацию на пять матчей во время проведения Копа Америка

Игрока Ливерпуля допустили к участию в сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольная ассоциация Уругвая подала апелляцию на дисквалификацию игрока "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса. Таким образом, игрок допущен к участию в турнире на время рассмотрения дела.

После поражения от Колумбии в Копа Америка (0:1) несколько игроков и сотрудников сборной Уругвая вступили в стычку с болельщиками на трибунах. На видео видно, что Дарвин Нуньес пытался бросить в фанатов стул. Из-за этого нападающего "Ливерпуля" дисквалифицировали на 5 матчей.

Позже игроки заявили, что таким образом они защищали свои семьи, которые присутствовали на матче и сидели на трибуне. Также, по их словам, полицейские не могли контролировать обстановку, а некоторые болельщики были в нетрезвом виде.

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Ливерпуль Уругвай Дарвин Нуньес
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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