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Центрбек Реала пропустит октябрьские матчи сборной Бразилии из-за травмы

Южная Америка

Должен подоспеть к окончанию международной паузы

Центрбек Реала пропустит октябрьские матчи сборной Бразилии из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский защитник "Реала" Эдер Милитао не примет участия в ближайших матчах своей национальной сборной.

По информации журналиста The Athletic Марио Кортеганы, 5 октября футболист прилетел в родную страну и прошел там медицинское обследование, по итогам которого у него обнаружили небольшую мышечную травму левого бедра.

Таким образом, Милитао не поможет "селесао" в двух поединках в рамках квалификации чемпионата мира-2026 против Чили (11 октября) и Перу (16 октября).

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Источник:
Mario Cortegana
Опубликовал: Александр Бураков
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