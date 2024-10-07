Центрбек Реала пропустит октябрьские матчи сборной Бразилии из-за травмы
Должен подоспеть к окончанию международной паузы
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский защитник "Реала" Эдер Милитао не примет участия в ближайших матчах своей национальной сборной.
По информации журналиста The Athletic Марио Кортеганы, 5 октября футболист прилетел в родную страну и прошел там медицинское обследование, по итогам которого у него обнаружили небольшую мышечную травму левого бедра.
Таким образом, Милитао не поможет "селесао" в двух поединках в рамках квалификации чемпионата мира-2026 против Чили (11 октября) и Перу (16 октября).
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Источник:Mario Cortegana
Опубликовал: Александр Бураков
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