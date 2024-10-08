Экс-игрок Барселоны и Атлетико может покинуть Коринтианс через месяц после подписания контракта

"Коринтианс" рассматривает возможность досрочного расторжения соглашения с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Причиной для такого решения может стать потеря бразильским клубом одного из своих важных спонсоров, который ныне подозревается в "преступной деятельности" - букмекерская компания Esportes da Sorte. Именно она выплачивает большую часть зарплаты футболиста.

Напомним, Депай перешёл в "Коринтианс" в сентябре 2024 года на правах свободного агента, и уже успел отметиться двумя ассистами в четырёх матчах.

Ранее Мемфис выступал за "Атлетико", "Барселону", "Лион", "Манчестер Юнайтед" и ПСВ.