Экс-игрок Барселоны и Атлетико может покинуть Коринтианс через месяц после подписания контракта
Известна причина
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"Коринтианс" рассматривает возможность досрочного расторжения соглашения с нидерландским нападающим Мемфисом Депаем. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Причиной для такого решения может стать потеря бразильским клубом одного из своих важных спонсоров, который ныне подозревается в "преступной деятельности" - букмекерская компания Esportes da Sorte. Именно она выплачивает большую часть зарплаты футболиста.
Напомним, Депай перешёл в "Коринтианс" в сентябре 2024 года на правах свободного агента, и уже успел отметиться двумя ассистами в четырёх матчах.
Ранее Мемфис выступал за "Атлетико", "Барселону", "Лион", "Манчестер Юнайтед" и ПСВ.
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