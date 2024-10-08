Игрок сборной Колумбии может зимой перейти в европейский клуб – названы претенденты

Бразильский "Палмейрас" готов рассмотреть продажу своего полузащитника Ричарда Риоса за 20 млн евро.

По сообщениям источника, игроком интересуются Манчестер Юнайтед", "Фулхэм", "Эвертон", "Вулверхэмптон" и "Милан". "Манчестер Юнайтед" пытался его приобрести летом после выступления игрока на Копа Америка, но бразильский клуб отказал. Английский клуб предлагал за игрока 17 млн евро.

Большой интерес показывает и "Милан". CaughtOffside неизвестно, является ли игрок приоритетом для "красных дьяволов".

Риос – 24-летний центральный полузащитник "Палмейраса" и сборной Колумбии. В бразильской Серии А забил 1 гол и отдал 2 ассиста за 16 игр. На Копа Америка игрок не забивал.