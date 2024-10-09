Эдерсон о положении Бразилии в отборе на ЧМ-2026: Мы должны переломить ситуацию и вернуться на путь побед

Сборная Бразилии переживает сейчас не лучшие свои времена: подопечные Доривала занимают пятое место в отборочном турнире Чемпионата мира-2026. В октябре "селесао" будут встречаться с аутсайдерами соревнований Чили и Перу. Бразильский голкипер Эдерсон на пресс-конференции в Сан-Паулу отметил, они хотят вернуться туда, где они должны быть, а именно на вершину турнирной таблицы.

"Мы осознаем (плохой) момент, который мы переживаем в соревнованиях (отборочных матчах к чемпионату мира). Мы должны переломить ситуацию и вернуться на путь побед. Понятно, что когда вы говорите о сборной Бразилии, вы требуете побед и быстрых ответов, но процесс требует времени. Мы осознаем нехватку терпения и требования, и именно поэтому мы должны дать немедленный ответ и начать выигрывать игры, чтобы вернуть доверие лучшего футбола в мире и вернуть доверие болельщиков. Я буду продолжать работать, чтобы и в дальнейшем получать вызовы и играть на чемпионате мира в стартовой одиннадцатке", - цитирует Эдерсона Marca.

Добавим, что Бразилия сыграет против Чили 11 октября на выезде, а через пять дней будет принимать на своем поле Перу.