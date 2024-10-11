Волевая победа селесао. Чили - Бразилия 1:2. Видео голов и обзор матча
Кое-как выиграли и без Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Бразилии одержала тяжелую победу в выездном матче против национальной команды Чили в матче квалификации на чемпионат мира-2026.
Хозяева открыли счёт уже на 2-й минуте. В компенсированное к первому тайму время паритет был восстановлен, а на 89-й минуте "селесао" всё-таки вырвали три очка.
Благодаря этой победе Бразилия поднялась на 4-е место в отборочном турнире. Чилийцы, в то же время, занимают предпоследнюю, 9-ю позицию.
Чили — Бразилия — 1:2
Голы: Варгас 2 — И. Жезуш 45+1, Луис Энрике, 89
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Позор на Уэмбли. Англия — Греция 1:2. Видео голов и обзор матча
- Лига Наций. Англия - Греция 1:2. Катастрофическая недооценка соперника
- Тайсон Фьюри: Моей самой большой ошибкой было то, что я не обратился за помощью на 10 лет раньше
- Игрок сборной Колумбии может зимой перейти в европейский клуб – названы претенденты
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн