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Волевая победа селесао. Чили - Бразилия 1:2. Видео голов и обзор матча

Южная Америка

Кое-как выиграли и без Винисиуса

Волевая победа селесао. Чили - Бразилия 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Бразилии одержала тяжелую победу в выездном матче против национальной команды Чили в матче квалификации на чемпионат мира-2026.

Хозяева открыли счёт уже на 2-й минуте. В компенсированное к первому тайму время паритет был восстановлен, а на 89-й минуте "селесао" всё-таки вырвали три очка.

Благодаря этой победе Бразилия поднялась на 4-е место в отборочном турнире. Чилийцы, в то же время, занимают предпоследнюю, 9-ю позицию.

Чили — Бразилия — 1:2

Голы: Варгас 2 — И. Жезуш 45+1, Луис Энрике, 89

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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