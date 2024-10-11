Неожиданная осечка Месси и Ко. Венесуэла - Аргентина 1:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Аргентины неожиданно расписала ничью в гостях у Венесуэлы (1:1) в матче 9 тура квалификации на чемпионат мира-2026.

За "альбиселесте" в первом тайме отличился Николас Отаменди, а сравнял счёт нападающий хозяев Саломон Рондон.

Стоит отметить, что Лионель Месси провёл на поле весь поединок, не отличившись результативными действиями.

На данный момент Аргентина лидирует в турнирной таблице южноамериканского отбора, имея в активе 19 очков.

Венесуэла — Аргентина — 1:1

Голы: Рондон, 65 — Отаменди, 13