Неожиданная осечка Месси и Ко. Венесуэла - Аргентина 1:1. Видео голов и обзор матча
Качество поля оставляло желать лучшего
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины неожиданно расписала ничью в гостях у Венесуэлы (1:1) в матче 9 тура квалификации на чемпионат мира-2026.
За "альбиселесте" в первом тайме отличился Николас Отаменди, а сравнял счёт нападающий хозяев Саломон Рондон.
Стоит отметить, что Лионель Месси провёл на поле весь поединок, не отличившись результативными действиями.
На данный момент Аргентина лидирует в турнирной таблице южноамериканского отбора, имея в активе 19 очков.
Венесуэла — Аргентина — 1:1
Голы: Рондон, 65 — Отаменди, 13
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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