Не помогло даже удаление соперника на 20-й минуте. Боливия - Колумбия 1:0. Видео гола и обзор матча
"Кофейщики" упустили шанс сравняться по очкам с Аргентиной
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Сборная Колумбии уступила национальной команде Боливии в выездном матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026.
Победу хозяевам принес Мигель Терсерос.
Стоит отметить, что уже на 21-й минуте боливийцы остались в меньшинстве - красную карточку получил Эктор Куэльяр.
Несмотря на поражение, Колумбия остаётся на второй строчке в турнирной таблице южноамериканской квалификации с 16 очками.
Боливия - Колумбия - 1:0
Гол: Терсерос 58
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Источник:CONMEBOL
Опубликовал: Александр Бураков
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