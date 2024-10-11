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Не помогло даже удаление соперника на 20-й минуте. Боливия - Колумбия 1:0. Видео гола и обзор матча

Южная Америка

"Кофейщики" упустили шанс сравняться по очкам с Аргентиной

Не помогло даже удаление соперника на 20-й минуте. Боливия - Колумбия 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Колумбии уступила национальной команде Боливии в выездном матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Победу хозяевам принес Мигель Терсерос.

Стоит отметить, что уже на 21-й минуте боливийцы остались в меньшинстве - красную карточку получил Эктор Куэльяр.

Несмотря на поражение, Колумбия остаётся на второй строчке в турнирной таблице южноамериканской квалификации с 16 очками.

Боливия - Колумбия - 1:0

Гол: Терсерос 58

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Колумбия Боливия Южная Америка квалификация Чемпионат мира 2026
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Источник:
CONMEBOL
Опубликовал: Александр Бураков
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