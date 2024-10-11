Месси - про 1:1 с Венесуэлой: Отвратительный матч. Мы не смогли сделать даже два паса подряд из-за воды на поле
Явно нефутбольные условия
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси выразил возмущение состоянием поля
"Это был отвратительный матч. Мы не смогли сделать даже два паса подряд, мяч остановился из-за воды на поле.
В таких условиях играть сложно, поле не помогло», — сказал Месси в интервью TyC Sports.
Аргентина по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице южноамериканской квалификации с 19 очками. 16 октября "альбиселесте" встретятся с Боливией.
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Источник:Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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