Экс-полузащитник Ювентуса решил завершить карьеру игрока в 2025 году
Еще один игрок планирует закончить игровую карьеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ювентуса" и миланского "Интера" решил завершить карьеру игрока в 2025 году.
41-летний бразильский полузащитник Фелипе Мело, который сейчас выступает за "Флуминенсе" на своей родине, решил завершить карьеру игрока. Игрок планирует уйти из футбола после новосозданного клубного чемпионата мира ФИФА, где также будет играть "Флуминенсе". Турнир состоится летом следующего года в США.
Напомним, что в свое время Фелипе Мело играл в Европе за ведущие итальянские клубы: "Ювентус", "Интер" и "Фиорентину". Также Мело известен игрой за турецкий "Галатасарай", где он провел 154 матча.
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