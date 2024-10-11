  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Экс-полузащитник Ювентуса решил завершить карьеру игрока в 2025 году
В тренде

Экс-полузащитник Ювентуса решил завершить карьеру игрока в 2025 году

Южная Америка

Еще один игрок планирует закончить игровую карьеру

Экс-полузащитник Ювентуса решил завершить карьеру игрока в 2025 году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Ювентуса" и миланского "Интера" решил завершить карьеру игрока в 2025 году.

41-летний бразильский полузащитник Фелипе Мело, который сейчас выступает за "Флуминенсе" на своей родине, решил завершить карьеру игрока. Игрок планирует уйти из футбола после новосозданного клубного чемпионата мира ФИФА, где также будет играть "Флуминенсе". Турнир состоится летом следующего года в США.

Читайте такжеМело - о тюремных сроках Алвеса и Робиньо: Женщин нужно уважать, они должны заплатить за свои действия

Напомним, что в свое время Фелипе Мело играл в Европе за ведущие итальянские клубы: "Ювентус", "Интер" и "Фиорентину". Также Мело известен игрой за турецкий "Галатасарай", где он провел 154 матча.

По теме
yellow-arrow
Месси - про 1:1 с Венесуэлой: Отвратительный матч. Мы не смогли сделать даже два паса подряд из-за воды на поле
yellow-arrow
Не помогло даже удаление соперника на 20-й минуте. Боливия - Колумбия 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Волевая победа селесао. Чили - Бразилия 1:2. Видео голов и обзор матча
Ювентус (Турин) Интер (Милан) Флуминенсе (Бразилия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости