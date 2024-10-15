Экс-игрок Реала возглавил один из самых титулованных клубов Аргентины

Бывший полузащитник мадридского "Реала" Фернандо Гаго возглавил "Бока Хуниорс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт между сторонами подписан до декабря 2026 года.

Стоит отметить, что Гаго - воспитанник "Бока Хуниорс", и выступал за основную команду "сине-золотых" в период с 2004 по 2006 и 2013 по 2018 годы.

В качестве тренера 38-летний Гаго работал с "Альдоссивой", "Расингом" (завоевав с ним Кубок и Суперкубок Аргентины) и "Гвадалахарой".