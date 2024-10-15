Экс-игрок Реала возглавил один из самых титулованных клубов Аргентины
Вернулся в родную команду
Boca Juniors
Бывший полузащитник мадридского "Реала" Фернандо Гаго возглавил "Бока Хуниорс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт между сторонами подписан до декабря 2026 года.
Стоит отметить, что Гаго - воспитанник "Бока Хуниорс", и выступал за основную команду "сине-золотых" в период с 2004 по 2006 и 2013 по 2018 годы.
В качестве тренера 38-летний Гаго работал с "Альдоссивой", "Расингом" (завоевав с ним Кубок и Суперкубок Аргентины) и "Гвадалахарой".
Gago firmó su vínculo con Boca y es el nuevo entrenador Xeneize.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 14, 2024
¡Bienvenido a casa, Fernando! ???????????? pic.twitter.com/rnQ1dv8Lyz
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Источник:Boca Juniors
Опубликовал: Александр Бураков
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