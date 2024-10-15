Аргентина - Боливия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

В ночь с 15-го на 16-е октября между собой сыграют сборные Аргентины и Боливии в рамках десятого тура южноамериканской квалификации на Чемпионат мира-2026.

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Старт - в 03:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

Квалификация на Чемпионат мира-2026. 10-й тур

Аргентина. "Эстадио Монументаль"

Аргентина - Боливия

Трансляция: MEGOGO Футбол 1