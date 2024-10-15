Аргентина - Боливия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Ночной футбол из Южной Америки
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 15-го на 16-е октября между собой сыграют сборные Аргентины и Боливии в рамках десятого тура южноамериканской квалификации на Чемпионат мира-2026.
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Старт - в 03:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Квалификация на Чемпионат мира-2026. 10-й тур
Аргентина. "Эстадио Монументаль"
Аргентина - Боливия
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Аргентина - БоливияСмотреть трансляцию
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