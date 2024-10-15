  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Аргентина - Боливия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
В тренде

Аргентина - Боливия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Южная Америка
Обновлено

Ночной футбол из Южной Америки

Аргентина - Боливия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15-го на 16-е октября между собой сыграют сборные Аргентины и Боливии в рамках десятого тура южноамериканской квалификации на Чемпионат мира-2026.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Старт - в 03:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

Квалификация на Чемпионат мира-2026. 10-й тур

Аргентина. "Эстадио Монументаль"

Аргентина - Боливия

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Аргентина - Боливия
Смотреть трансляцию

Favbet
1.09
11.00
34.00
Узнать больше

По теме
yellow-arrow
Экс-игрок Реала возглавил один из самых титулованных клубов Аргентины
yellow-arrow
Атлетико Паранаэнсе может натурализовать 18-летнего экс-игрока Металлиста
yellow-arrow
Экс-полузащитник Ювентуса решил завершить карьеру игрока в 2025 году
Аргентина Боливия Чемпионат мира 2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости