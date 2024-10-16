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Месси приложился к пяти голам. Аргентина - Боливия 6:0. Видеообзор матча

Южная Америка
Обновлено

Феерия Лионеля

Месси приложился к пяти голам. Аргентина - Боливия 6:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Аргентины уничтожила национальую команду Боливии в квалификации чемпионата мира-2026 со счётом 6:0.

Лучшим игроком встречи стал 37-летний нападающий Лионель Месси, оформивший хет-трик и два ассиста. Также за "альбиселесте" забивали Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Тьяго Альмада.

В турнирной таблице южноамериканского отбора после 10 туров Аргентина продолжает идти на первом месте, имея в активе 22 очка.

Аргентина - Боливия - 6:0

Голы: Месси 19, 84, 86, Л. Мартинес 43, Альварес 45+3, Альмада 69

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Лионель Месси Аргентина Боливия Южная Америка
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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sergio07 (Запоріжжя)
16.10.2024 в 09:44
Шедевральна гра. Мессі це Мессі
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Комментарии 1
sergio07 (Запоріжжя)
16.10.2024 в 09:44
Шедевральна гра. Мессі це Мессі
Ответить
0
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