Месси приложился к пяти голам. Аргентина - Боливия 6:0. Видеообзор матча

Сборная Аргентины уничтожила национальую команду Боливии в квалификации чемпионата мира-2026 со счётом 6:0.

Лучшим игроком встречи стал 37-летний нападающий Лионель Месси, оформивший хет-трик и два ассиста. Также за "альбиселесте" забивали Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Тьяго Альмада.

В турнирной таблице южноамериканского отбора после 10 туров Аргентина продолжает идти на первом месте, имея в активе 22 очка.

Аргентина - Боливия - 6:0

Голы: Месси 19, 84, 86, Л. Мартинес 43, Альварес 45+3, Альмада 69