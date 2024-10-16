Месси приложился к пяти голам. Аргентина - Боливия 6:0. Видеообзор матча
Феерия Лионеля
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Аргентины уничтожила национальую команду Боливии в квалификации чемпионата мира-2026 со счётом 6:0.
Лучшим игроком встречи стал 37-летний нападающий Лионель Месси, оформивший хет-трик и два ассиста. Также за "альбиселесте" забивали Лаутаро Мартинес, Хулиан Альварес и Тьяго Альмада.
В турнирной таблице южноамериканского отбора после 10 туров Аргентина продолжает идти на первом месте, имея в активе 22 очка.
Аргентина - Боливия - 6:0
Голы: Месси 19, 84, 86, Л. Мартинес 43, Альварес 45+3, Альмада 69
По теме
Оцените этот материал:
Источник:MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sergio07 (Запоріжжя)
16.10.2024 в 09:44
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Отбор на Евро-2025. Сербия U-21 – Украина U-21 1:0. Подопечные Мельгосы завершают группу на втором месте
- Подыгрываем Путлеру? Куча вопросов к новой форме сборной Украины
- Леоненко: Это самая беззубая команда за всю историю. А у нас говорят наоборот, что это самая сильная сборная
- Экс-игрок Реала возглавил один из самых титулованных клубов Аргентины
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1