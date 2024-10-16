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Селесао выходят из кризиса. Бразилия - Перу 4:0. Видео голов и обзор матча

Южная Америка

Сравнялись по очкам с уругвайцами

Селесао выходят из кризиса. Бразилия - Перу 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Бразилии одержала крупную победу над Перу в квалификации чемпионата мира-2026.

Дубль с пенальти оформил Рафинья. Ещё по голу забили Андреас Перейра и Луис Энрике.

В турнирной таблице южноамериканского отбора Бразилия делит третье место с Уругваем.

Бразилия - Перу 4:0

Голы: Рафинья 38 (пен.), 54 (пен.), Перейра 71, Энрике 74

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Бразилия Перу Южная Америка
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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