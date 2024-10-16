Четвёртое подряд поражение красных. Колумбия - Чили 4:0. Видео голов и обзор матча
Смена поколений проходит тяжко
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Колумбии разгромила в родных стенах национальную команду Чили в рамках южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.
За хозяев отличились Дависон Санчес, Луис Диас, Джон Дуран и Луис Синистерра.
В турнирной таблице квалификации Колумбия занимает второе место, Чили - последнее, десятое.
Колумбия – Чили 4:0
Голы: Санчес 34, Диас 52, Дуран 82, Синистерра 90+3
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Источник:CONMEBOL
Опубликовал: Александр Бураков
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