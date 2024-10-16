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Четвёртое подряд поражение красных. Колумбия - Чили 4:0. Видео голов и обзор матча

Южная Америка

Смена поколений проходит тяжко

Четвёртое подряд поражение красных. Колумбия - Чили 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Колумбии разгромила в родных стенах национальную команду Чили в рамках южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.

За хозяев отличились Дависон Санчес, Луис Диас, Джон Дуран и Луис Синистерра.

В турнирной таблице квалификации Колумбия занимает второе место, Чили - последнее, десятое.

Колумбия – Чили 4:0

Голы: Санчес 34, Диас 52, Дуран 82, Синистерра 90+3

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Чили Колумбия Южная Америка
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Источник:
CONMEBOL
Опубликовал: Александр Бураков
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