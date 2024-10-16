Лионель Месси не хочет думать о завершении карьеры
Лео продолжает получать наслаждение от футбола
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Лионель Месси пока не думает о завершении карьеры. Десятка "Интер Майами" и сборной Аргентины полностью отдается наслаждению от футбола.
Капитан "альбиселесте" пообщался со СМИ после своего невероятного перформанса в матче против Боливии.
"Я получаю невероятное удовольствие, я счастлив находиться там, где я есть. Несмотря на мой возраст, я чувствую себя ребенком, мне комфортно в этой команде. Пока я чувствую себя хорошо и могу продолжать играть так, как я умею, мы будем вместе получать удовольствие".
"У меня нет конкретной даты или какого-то срока относительно своего будущего, я просто хочу получать наслаждение от игры. Меня трогает любовь народа в Аргентине, я чувствую это лучше, чем когда-либо, потому что я знаю, что это могут быть мои последние матчи".
В матче против Боливии, состоявшемся этой ночью, Лионель Месси оформил хет-трик и отдал два ассиста.
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