Лионель Месси не хочет думать о завершении карьеры

Лионель Месси пока не думает о завершении карьеры. Десятка "Интер Майами" и сборной Аргентины полностью отдается наслаждению от футбола.

Капитан "альбиселесте" пообщался со СМИ после своего невероятного перформанса в матче против Боливии.

"Я получаю невероятное удовольствие, я счастлив находиться там, где я есть. Несмотря на мой возраст, я чувствую себя ребенком, мне комфортно в этой команде. Пока я чувствую себя хорошо и могу продолжать играть так, как я умею, мы будем вместе получать удовольствие".

"У меня нет конкретной даты или какого-то срока относительно своего будущего, я просто хочу получать наслаждение от игры. Меня трогает любовь народа в Аргентине, я чувствую это лучше, чем когда-либо, потому что я знаю, что это могут быть мои последние матчи".