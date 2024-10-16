Испанская пресса обеспокоена отсутствием таланта Реала в стартовых составах сборной Бразилии
Талант Реала получает мало минут в сборной
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Испанская пресса обеспокоена отсутствием таланта Реала Эндрика в стартовых составах сборной Бразилии.
Журналисты "обвиняют" главного тренера сборной Бразилии Доривала Жуниора в том, что он ставит нападающего "Ботафого" Игоря Хесуса вместо Эндрика.
Главный тренер Доривал Жуниор, похоже, не считает достаточным то, чего достиг молодой бразилец ни раньше, ни сейчас с "Реалом Мадрид", где он воспользовался минутами, предоставленными Карло Анчелотти. Во встрече с Чили, проходившей в Сантьяго-де-Чили, Игорь Хесус выиграл у него битву, - написали в AS.
Жуниор аргументирует выбор Хесуса особенностями схемы.
Мы выиграли отличный вариант изнутри, приблизив Игоря Хесуса и проведя атаку на последнем рубеже. Нам нужно больше этого, протолкнуть последнюю линию к воротам. Таким образом, у нас будут игроки на флангах и внутри с разными ситуациями, которые нужно создавать и определять лучше, - объяснил Доривал Жуниор выбор нападающего "Ботафого", а не игрока "королевского клуба".
Сборная Бразилии выиграла матчи против Чили (1:2) и Перу (4:0). В этих матчах игрок "Реала" выходил с замены. Сборная занимает 4 место с 16 очками за 10 игр, отставая от лидирующей Аргентины на 6 баллов.
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