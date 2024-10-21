  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Вундеркинд, принадлежащий Челси, побил рекорд результативности Неймара
В тренде

Вундеркинд, принадлежащий Челси, побил рекорд результативности Неймара

Южная Америка

В следующем сезоне бразилец будет играть в АПЛ

Вундеркинд, принадлежащий Челси, побил рекорд результативности Неймара

Eurasia Sport Images/Getty Images

Новина українською

Бразильский 17-летний вундеркинд Эстевао Виллиан, принадлежащий "Челси", побил рекорд результативности Неймара в Бразилейрао.

В последнем матче "Палмейраса", за который ныне играет 17-летний вингер Эстевао Виллиан, он отметился забитым голом и результативной передачей, оформив 18 голевых действий в возрасте до 17 лет, побив рекорд Неймара 2009 года. Тогда Неймар набрал 16 очков по системе гол+пас в 17-летнем возрасте.

Читайте также34-миллионный новичок Челси: Решил присоединиться к лондонцам из-за их планов на будущее

Эстевао является самым результативным игроком в возрасте до 17 лет в топовом бразильском дивизионе в этом веке.

Напомним, что летом следующего года Эстевао Виллиан официально станет игроком "Челси". Лондонцы заплатят 34 миллиона евро фиксированной суммы, а также 27 миллионов евро бразильский клуб может получить в виде бонусов.

По теме
yellow-arrow
"Только он его должен выиграть", - Неймар назвал главного претендента на Золотой мяч.
yellow-arrow
Испанская пресса обеспокоена отсутствием таланта Реала в стартовых составах сборной Бразилии
yellow-arrow
На шаг ближе к Роналду. Месси поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сборных
Челси (Лондон) Палмейрас (Сан-Паулу)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
GOAL
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости