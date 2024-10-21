Вундеркинд, принадлежащий Челси, побил рекорд результативности Неймара
В следующем сезоне бразилец будет играть в АПЛ
Eurasia Sport Images/Getty Images
Бразильский 17-летний вундеркинд Эстевао Виллиан, принадлежащий "Челси", побил рекорд результативности Неймара в Бразилейрао.
В последнем матче "Палмейраса", за который ныне играет 17-летний вингер Эстевао Виллиан, он отметился забитым голом и результативной передачей, оформив 18 голевых действий в возрасте до 17 лет, побив рекорд Неймара 2009 года. Тогда Неймар набрал 16 очков по системе гол+пас в 17-летнем возрасте.
Эстевао является самым результативным игроком в возрасте до 17 лет в топовом бразильском дивизионе в этом веке.
Напомним, что летом следующего года Эстевао Виллиан официально станет игроком "Челси". Лондонцы заплатят 34 миллиона евро фиксированной суммы, а также 27 миллионов евро бразильский клуб может получить в виде бонусов.
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