Бывшая звезда французского футбола может остаться без клуба

Сообщается, что бразильский клуб "Васко да Гама" может расторгнуть контракт с 37-летним французским хавбеком Димитри Пайетом.

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Как известно, контракт Димитри Пайета с "Васко да Гама" рассчитан до 30 июня 2025 года, но есть вероятность, что клуб может избавиться от французского игрока намного раньше. В клубе есть понимание того, что звездный игрок не оправдывает ожиданий. Игрок недоволен текущей ситуацией.

Длительное время Пайет страдал от травм и не смог восстановить свою игровую форму. В чемпионате Бразилии и Кубке Бразилии он имеет не слишком впечатляющие показатели, отметившись одним голом и пятью результативными передачами в 23 играх.

Напомним, что 37-летний Димитри Пает присоединился к бразильскому "Васко да Гама" летом 2023 года на правах свободного агента, подписав контракт с клубом на два года.