Экс-игрок Шахтера и сборной Украины получил должность в бразильском клубе

Бывший вингер харьковского "Металлиста", донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос стал генеральным директором бразильского "Сан Жозенсе", основанного в 2015 году и выступающего в Лиге Паранаэнсе.

"Изначально я собираюсь сосредоточиться на трех задачах: повысить профессионализм организационной структуры клуба, собрать и сформировать качественный состав, который сможет представлять наших болельщиков в Сан-Жозе, и реализовать свою мечту - уделить особое внимание юным спортсменам", - прокомментировал он свое назначение.

Напомним, в мае нынешнего года 36-летний Марлос официально объявил о завершении игровой карьеры.

С 2012 по 2014 Марлос выступал за "Металлист" (13 голов и 18 ассистов в 75 матчах), с 2014 по 2021 - за "Шахтёр" (74 гола и 65 ассистов в 287 матчах).

Также на счету Марлоса 1 забитый мяч за национальную сборную Украины в 26 поединках.