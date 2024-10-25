Экс-игрок Шахтера и сборной Украины получил должность в бразильском клубе
Новый опыт для натурализованного украинца
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бывший вингер харьковского "Металлиста", донецкого "Шахтера" и сборной Украины Марлос стал генеральным директором бразильского "Сан Жозенсе", основанного в 2015 году и выступающего в Лиге Паранаэнсе.
"Изначально я собираюсь сосредоточиться на трех задачах: повысить профессионализм организационной структуры клуба, собрать и сформировать качественный состав, который сможет представлять наших болельщиков в Сан-Жозе, и реализовать свою мечту - уделить особое внимание юным спортсменам", - прокомментировал он свое назначение.
Напомним, в мае нынешнего года 36-летний Марлос официально объявил о завершении игровой карьеры.
С 2012 по 2014 Марлос выступал за "Металлист" (13 голов и 18 ассистов в 75 матчах), с 2014 по 2021 - за "Шахтёр" (74 гола и 65 ассистов в 287 матчах).
Также на счету Марлоса 1 забитый мяч за национальную сборную Украины в 26 поединках.
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