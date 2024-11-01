Серхио Рамос ведет переговоры с легендарным клубом из Южной Америки
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Фото: instagram.com/sergioramos
Легендарный испанский центральный защитник Серхио Рамос ведет переговоры с аргентинским клубом "Бока Хуниорс". Об этом сообщает Relevo.
Он общается по поводу возможного контракта с президентом клуба Хуаном Рикельме, а также главным тренером команды Фернандо Гаго – с ним они вместе играли в "Реале".
"Бока Хуниорс" готова предложить испанцу зарплату в размере пяти миллионов евро в год.
В настоящее время Рамос находится без клуба. Летом 38-летний футболист покинул "Севилью" в статусе свободного агента.
Ранее испанец воспитанник именно "Севильи" выступал кроме андалусийцев также за "Реал" и ПСЖ. Кроме этого, провел 180 матчей в составе сборной Испании.
Сейчас "Бока" идет на 16 месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины после 19 сыгранных туров.
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