Серхио Рамос ведет переговоры с легендарным клубом из Южной Америки

Легендарный испанский центральный защитник Серхио Рамос ведет переговоры с аргентинским клубом "Бока Хуниорс". Об этом сообщает Relevo.

Он общается по поводу возможного контракта с президентом клуба Хуаном Рикельме, а также главным тренером команды Фернандо Гаго – с ним они вместе играли в "Реале".

"Бока Хуниорс" готова предложить испанцу зарплату в размере пяти миллионов евро в год.

В настоящее время Рамос находится без клуба. Летом 38-летний футболист покинул "Севилью" в статусе свободного агента.

Ранее испанец воспитанник именно "Севильи" выступал кроме андалусийцев также за "Реал" и ПСЖ. Кроме этого, провел 180 матчей в составе сборной Испании.

Сейчас "Бока" идет на 16 месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины после 19 сыгранных туров.