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Звезду Реала не вызвали в сборную Бразилии. Тренер назвал причину

Южная Америка

Весомый аргумент

Звезду Реала не вызвали в сборную Бразилии. Тренер назвал причину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор рассказал, почему не вызвал звёздного игрока "Реала".

Нападающий "Реала" Эндрик не поможет сборной Бразилии в матчах отбора к Чемпионату Мира 2026 в ноябре. Жуниор сказал, что это из-за недостатка игрового времени нападающего в "Реале".

У нас нет времени на тренировки или на то, чтобы игроки вернулись в хорошей форме. Выступают они или нет? Вот на какой вопрос нужно ответить, - сказал Жуниор.

18-летний игрок не играл в матчах "Реала" в октябре в Ла-Лиге и в матчах Лиги Чемпионов после международной паузы. Футболист всё время был в запасе.

В стартовом составе нападающий выходил в матче Лиги Чемпионов против "Лилля" в начале октября.

На данный момент Эндрик сыграл в девяти матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.

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Бразилиа Эндрик
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Бapceлиниyс
02.11.2024 в 13:35
А с каких ху Эндрик звезда, пусть даже и среала?
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Комментарии 1
avatar
Бapceлиниyс
02.11.2024 в 13:35
А с каких ху Эндрик звезда, пусть даже и среала?
Ответить
0
0

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