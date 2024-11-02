Звезду Реала не вызвали в сборную Бразилии. Тренер назвал причину

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор рассказал, почему не вызвал звёздного игрока "Реала".

Нападающий "Реала" Эндрик не поможет сборной Бразилии в матчах отбора к Чемпионату Мира 2026 в ноябре. Жуниор сказал, что это из-за недостатка игрового времени нападающего в "Реале".

У нас нет времени на тренировки или на то, чтобы игроки вернулись в хорошей форме. Выступают они или нет? Вот на какой вопрос нужно ответить, - сказал Жуниор.

18-летний игрок не играл в матчах "Реала" в октябре в Ла-Лиге и в матчах Лиги Чемпионов после международной паузы. Футболист всё время был в запасе.

В стартовом составе нападающий выходил в матче Лиги Чемпионов против "Лилля" в начале октября.

На данный момент Эндрик сыграл в девяти матчах во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал одну голевую передачу.