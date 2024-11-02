Вице-президент Сантоса: Неймар вернется в Бразилию следующим летом
Клуб пока выступает во втором дивизионе
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Вице-президент "Сантоса" Освальдо Нико прокомментировал о переговорах клуба со звездным воспитанником Неймаром.
“Неймар вернется в Сантос следующим летом. Мы с ним ведем прямые переговоры”, – сказал Нико.
В настоящее время бразилец представляет "Аль-Хиляль". Он находится в команде с августа 2023, но провел за нее всего шесть матчей. В частности, один – в текущем сезоне. Большинство времени Неймар пропустил из-за травмы.
Текущий контракт вингера с саудовцами действует до лета 2025 года.
Неймар является воспитанником "Сантоса". В 2013 году его купила "Барселона" за 88 миллионов евро. В 2017 году ПСЖ заплатил за бразильца 222 млн евро, а потом "Аль-Хиляль" потратил 90 млн евро.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 30 млн евро.
В настоящее время "Сантос" выступает во втором бразильском дивизионе. После 34-х туров он идет на первом месте в турнирной таблице.
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