Вице-президент Сантоса: Неймар вернется в Бразилию следующим летом

Вице-президент "Сантоса" Освальдо Нико прокомментировал о переговорах клуба со звездным воспитанником Неймаром.

“Неймар вернется в Сантос следующим летом. Мы с ним ведем прямые переговоры”, – сказал Нико.

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В настоящее время бразилец представляет "Аль-Хиляль". Он находится в команде с августа 2023, но провел за нее всего шесть матчей. В частности, один – в текущем сезоне. Большинство времени Неймар пропустил из-за травмы.

Текущий контракт вингера с саудовцами действует до лета 2025 года.

Неймар является воспитанником "Сантоса". В 2013 году его купила "Барселона" за 88 миллионов евро. В 2017 году ПСЖ заплатил за бразильца 222 млн евро, а потом "Аль-Хиляль" потратил 90 млн евро.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего игрока в 30 млн евро.

В настоящее время "Сантос" выступает во втором бразильском дивизионе. После 34-х туров он идет на первом месте в турнирной таблице.