Бразильский клуб разорвал контракт с экс-защитником Реала из-за его странной выходки

Бывший защитник мадридского "Реала" Марсело и "Флуминенсе" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом бразильский клуб объявил после инцидента в матче с "Гремио".

36-летний Марсело разозлил своего главного тренера, когда тот в конце матча хотел выпустить его на поле.

Наставник "Флуминенсе" Мано Менезес давал указания крайнему защитнику, когда бразилец сказал ему отвязаться. Менеджер отвел Марсело обратно на скамейку запасных, отказавшись выпускать звездного игрока на поле.

Вследствие этого инцидента "Флуминенсе" объявил о расторжении контракта с 36-летним Марсело. Клуб также заявил, что они будут продолжать поддерживать связь с бразильцем, который является воспитанником их академии.

NOTA OFICIAL



O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.



Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos… pic.twitter.com/vVR1TtnzXX