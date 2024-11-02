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Бразильский клуб разорвал контракт с экс-защитником Реала из-за его странной выходки

Южная Америка
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Игрок покинул клуб после неприятного инцидента в последней игре

Бразильский клуб разорвал контракт с экс-защитником Реала из-за его странной выходки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший защитник мадридского "Реала" Марсело и "Флуминенсе" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом бразильский клуб объявил после инцидента в матче с "Гремио".

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36-летний Марсело разозлил своего главного тренера, когда тот в конце матча хотел выпустить его на поле.

Наставник "Флуминенсе" Мано Менезес давал указания крайнему защитнику, когда бразилец сказал ему отвязаться. Менеджер отвел Марсело обратно на скамейку запасных, отказавшись выпускать звездного игрока на поле.

Вследствие этого инцидента "Флуминенсе" объявил о расторжении контракта с 36-летним Марсело. Клуб также заявил, что они будут продолжать поддерживать связь с бразильцем, который является воспитанником их академии.

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Вместе с "Флуминенсе" Марсело выиграл Кубок Либертадорес-2023, вернувшись в клуб зимой того же года в качестве свободного агента.

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Опубликовал: Андрей Журба
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