Трагедия на поле. Молния убила футболиста во время матча в Перу

На региональном турнире в Перу молния ударила в футбольное поле, в результате чего погиб один человек и четверо получили ранения.

Игра проходила между командами "Хувентуд Беллависта" и "Фамилия Чокка". В первом тайме началась сильная гроза, из-за чего судья остановил матч. Однако игроки не успели покинуть поле до удара молнии.

В результате прямого попадания погиб на месте 39-летний Хосе Уго Де ла Крус Меса. Еще четыре футболиста получили травмы, состояние троих стабильное, а один — вратарь — госпитализирован с серьезными ожогами.

