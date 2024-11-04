Трагедия на поле. Молния убила футболиста во время матча в Перу
Ужасная смерть
скріншот з відео
На региональном турнире в Перу молния ударила в футбольное поле, в результате чего погиб один человек и четверо получили ранения.
Игра проходила между командами "Хувентуд Беллависта" и "Фамилия Чокка". В первом тайме началась сильная гроза, из-за чего судья остановил матч. Однако игроки не успели покинуть поле до удара молнии.
В результате прямого попадания погиб на месте 39-летний Хосе Уго Де ла Крус Меса. Еще четыре футболиста получили травмы, состояние троих стабильное, а один — вратарь — госпитализирован с серьезными ожогами.
At least one person was killed after being struck by lightning on a soccer field in the city of Junín, Peru. pic.twitter.com/Ck8GEpCYo2— Breaking News (@TheNewsTrending) November 4, 2024
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