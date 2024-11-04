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Трагедия на поле. Молния убила футболиста во время матча в Перу

Южная Америка

Ужасная смерть

Трагедия на поле. Молния убила футболиста во время матча в Перу

скріншот з відео

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На региональном турнире в Перу молния ударила в футбольное поле, в результате чего погиб один человек и четверо получили ранения.

Игра проходила между командами "Хувентуд Беллависта" и "Фамилия Чокка". В первом тайме началась сильная гроза, из-за чего судья остановил матч. Однако игроки не успели покинуть поле до удара молнии.

В результате прямого попадания погиб на месте 39-летний Хосе Уго Де ла Крус Меса. Еще четыре футболиста получили травмы, состояние троих стабильное, а один — вратарь — госпитализирован с серьезными ожогами.

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Источник:
Royanews
Опубликовал: Александр Бураков
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