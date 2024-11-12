Игрок сборной Эквадора погиб в автокатастрофе
Футболисту было всего 22 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трагедия в эквадорском футболе. Полузащитник сборной Эквадора Марко Ангуло (2 матча за национальную команду) погиб в автокатастрофе в понедельник 11 ноября.
Молодой игрок попал в аварию, в которой погибло три человека. После 39 дней пребывания в больнице он скончался от полученных травм.
Estarás siempre en nuestros corazones querido amigo. ????️ pic.twitter.com/vWmAAKehpl— LDU Oficial (@LDU_Oficial) November 12, 2024
На клубном уровне футболист успел поиграть за "Индепендьенте", в МЛС за "Цинциннати", а последним клубом в его карьере был "ЛДУ Кито".
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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