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Игрок сборной Эквадора погиб в автокатастрофе

Южная Америка

Футболисту было всего 22 года

Игрок сборной Эквадора погиб в автокатастрофе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Трагедия в эквадорском футболе. Полузащитник сборной Эквадора Марко Ангуло (2 матча за национальную команду) погиб в автокатастрофе в понедельник 11 ноября.

Молодой игрок попал в аварию, в которой погибло три человека. После 39 дней пребывания в больнице он скончался от полученных травм.

На клубном уровне футболист успел поиграть за "Индепендьенте", в МЛС за "Цинциннати", а последним клубом в его карьере был "ЛДУ Кито".

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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