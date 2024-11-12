Бразильский Сантос возвращается в элитный дивизион

В бразильскую Серию А возвращается один из своих великих клубов. В декабре 2023 года "Сантос" впервые в своей истории вылетел во второй дивизион и стал ареной немалых погромов в Сан-Паулу.

Почти год спустя "Пейше" имеют более приятные эмоции.Благодаря победе над "Коритибой" со счетом 2:0 в 36-м туре бразильской Серии B родной клуб Неймара гарантированно вернулся в высший дивизион в 2025 году.

Во втором бразильском дивизионе "Сантос" лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 68 очков. За два тура до конца чемпионата "Пейше" опережают ближайших преследователей на 5 очков.