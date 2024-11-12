  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Бразильский Сантос возвращается в элитный дивизион
В тренде

Бразильский Сантос возвращается в элитный дивизион

Южная Америка

Удалось им это сделать с первой попытки

Бразильский Сантос возвращается в элитный дивизион

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В бразильскую Серию А возвращается один из своих великих клубов. В декабре 2023 года "Сантос" впервые в своей истории вылетел во второй дивизион и стал ареной немалых погромов в Сан-Паулу.

Почти год спустя "Пейше" имеют более приятные эмоции.Благодаря победе над "Коритибой" со счетом 2:0 в 36-м туре бразильской Серии B родной клуб Неймара гарантированно вернулся в высший дивизион в 2025 году.

Во втором бразильском дивизионе "Сантос" лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 68 очков. За два тура до конца чемпионата "Пейше" опережают ближайших преследователей на 5 очков.

По теме
yellow-arrow
Игрок сборной Эквадора погиб в автокатастрофе
yellow-arrow
Megogo бесплатно покажет матч Грузия - Украина и еще 8 матчей сборных
yellow-arrow
Нападающий Ливерпуля летом был близок к уходу из клуба
Сантос (Бразилия)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сантос
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости