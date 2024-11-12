Перспективный защитник Ювентуса получил серьезную травму во время паузы на международные матчи сборных
Неприятные новости для фанатов итальянского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ювентуса" Хуан Давид Кабаль получил серьезную травму в расположении сборной Колумбии.
Сообщается, что во время предварительного обследования, проведенного в Аргентине медицинской командой национальной сборной Колумбии, было обнаружено, что 23-летний Хуан Давид Кабаль получил разрыв крестообразной связки колена.
Источники "Ювентуса" сообщают, что игрок вернется в Италию, чтобы пройти дополнительное обследование. Если диагноз подтвердится, то защитнику срочно будет проведена операция в Европе.
В случае, если оправдается худший сценарий, сезон для 23-летнего колумбийца Хуана Кабаля будет завершен.
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Добавим, что Хуан Кабаль летом этого года присоединился к "Ювентусу" из "Вероны" за почти 13 миллионов евро. Защитник успел провести 9 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
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