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Перспективный защитник Ювентуса получил серьезную травму во время паузы на международные матчи сборных

Южная Америка

Неприятные новости для фанатов итальянского клуба

Перспективный защитник Ювентуса получил серьезную травму во время паузы на международные матчи сборных

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Ювентуса" Хуан Давид Кабаль получил серьезную травму в расположении сборной Колумбии.

Сообщается, что во время предварительного обследования, проведенного в Аргентине медицинской командой национальной сборной Колумбии, было обнаружено, что 23-летний Хуан Давид Кабаль получил разрыв крестообразной связки колена.

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Источники "Ювентуса" сообщают, что игрок вернется в Италию, чтобы пройти дополнительное обследование. Если диагноз подтвердится, то защитнику срочно будет проведена операция в Европе.

В случае, если оправдается худший сценарий, сезон для 23-летнего колумбийца Хуана Кабаля будет завершен.

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Добавим, что Хуан Кабаль летом этого года присоединился к "Ювентусу" из "Вероны" за почти 13 миллионов евро. Защитник успел провести 9 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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Опубликовал: Андрей Журба
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