Перспективный защитник Ювентуса получил серьезную травму во время паузы на международные матчи сборных

Защитник "Ювентуса" Хуан Давид Кабаль получил серьезную травму в расположении сборной Колумбии.

Сообщается, что во время предварительного обследования, проведенного в Аргентине медицинской командой национальной сборной Колумбии, было обнаружено, что 23-летний Хуан Давид Кабаль получил разрыв крестообразной связки колена.

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Источники "Ювентуса" сообщают, что игрок вернется в Италию, чтобы пройти дополнительное обследование. Если диагноз подтвердится, то защитнику срочно будет проведена операция в Европе.

В случае, если оправдается худший сценарий, сезон для 23-летнего колумбийца Хуана Кабаля будет завершен.

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Добавим, что Хуан Кабаль летом этого года присоединился к "Ювентусу" из "Вероны" за почти 13 миллионов евро. Защитник успел провести 9 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.