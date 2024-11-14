Клуб бразильской Серии А проявляет интерес к Серхио Рамосу

В последние дни, когда "Реал" потерпел ряд травм, шли разговоры о возможном возвращении Серхио Рамоса. Однако, возможность возвращения бывшего капитана была быстро исключена испанским клубом. Впрочем, на центрального защитника еще остается немалый спрос. Будущее Серхио Рамоса может быть связано с Бразилией, и это подтвердил Фабиньо Сольдадо, руководитель "Коринтианса".

"Есть несколько имен, которые появляются во время трансферного окна, когда это важное время года. Упоминается не только Серхио Рамос, но и многие другие. Мы анализируем и, конечно, должны определить приоритеты. Финансовый вопрос является важным, и мы всегда будем делать лучший выбор для "Коринтианса"", - цитирует слова Фабиньо Сольдадо Sport.es.

Испанское издание также информирует, что посредником в переговорах между бразильским клубом и Серхио Рамосом выступает Мемфис Депай. Нидерландский нападающий, который присоединился к "Коринтиансу" в сентябре, разговаривал непосредственно с центральным защитником, делясь деталями об атмосфере в середине команды.