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Клуб бразильской Серии А проявляет интерес к Серхио Рамосу

Южная Америка

Мемфис Депай здесь выступает в роли посредника

Клуб бразильской Серии А проявляет интерес к Серхио Рамосу

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto

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В последние дни, когда "Реал" потерпел ряд травм, шли разговоры о возможном возвращении Серхио Рамоса. Однако, возможность возвращения бывшего капитана была быстро исключена испанским клубом. Впрочем, на центрального защитника еще остается немалый спрос. Будущее Серхио Рамоса может быть связано с Бразилией, и это подтвердил Фабиньо Сольдадо, руководитель "Коринтианса".

"Есть несколько имен, которые появляются во время трансферного окна, когда это важное время года. Упоминается не только Серхио Рамос, но и многие другие. Мы анализируем и, конечно, должны определить приоритеты. Финансовый вопрос является важным, и мы всегда будем делать лучший выбор для "Коринтианса"", - цитирует слова Фабиньо Сольдадо Sport.es.

Испанское издание также информирует, что посредником в переговорах между бразильским клубом и Серхио Рамосом выступает Мемфис Депай. Нидерландский нападающий, который присоединился к "Коринтиансу" в сентябре, разговаривал непосредственно с центральным защитником, делясь деталями об атмосфере в середине команды.

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Серхио Рамос Коринтианс (Бразилия) Мемфис Депай
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Гресь
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