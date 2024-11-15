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Фиаско альбиселесте. Парагвай - Аргентина 2:1. Видео голов и обзор матча

Южная Америка

Третья потеря очков за четыре последних поединка

Фиаско альбиселесте. Парагвай - Аргентина 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Аргентины потерпела сенсационное выездное поражение от национальной команды Парагвая в 11-м туре квалификации на чемпионат мира-2026.

На гол Лаутаро Мартинеса на 11-й минуте хозяева ответили точными выстрелами Антонио Санабрии и Омара Альдерете.

Аргентина по-прежнему лидирует в турнирной таблице южноамериканского отбора, опережая Колумбию на три очка. Однако, у последней есть игра в запасе.

15 ноября. Южная Америка. 11-й тур квалификации ЧМ.

Парагвай – Аргентина – 2:1

Голы: Санабрия 19, Альдерете 47 – Мартинес 11

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