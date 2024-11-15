Фиаско альбиселесте. Парагвай - Аргентина 2:1. Видео голов и обзор матча
Третья потеря очков за четыре последних поединка
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Сборная Аргентины потерпела сенсационное выездное поражение от национальной команды Парагвая в 11-м туре квалификации на чемпионат мира-2026.
На гол Лаутаро Мартинеса на 11-й минуте хозяева ответили точными выстрелами Антонио Санабрии и Омара Альдерете.
Аргентина по-прежнему лидирует в турнирной таблице южноамериканского отбора, опережая Колумбию на три очка. Однако, у последней есть игра в запасе.
15 ноября. Южная Америка. 11-й тур квалификации ЧМ.
Парагвай – Аргентина – 2:1
Голы: Санабрия 19, Альдерете 47 – Мартинес 11
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