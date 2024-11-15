Легкая прогулка трехцветных. Эквадор - Боливия 4:0. Видео голов и обзор матча
Удаление в первом тайме убило интригу
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Сборная Эквадора разгромила Боливию в домашнем поединке 11-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.
После удаления Хосе Сагредо на 24-й минуте хозяева поля отличились четырьмя забитыми мячами.
На данный момент Эквадор занимает пятое место в турнирной таблице отбора, Боливия - восьмое.
Эквадор — Боливия 4:0
Голы: Валенсия (пен.) 26, Плата 28, 49, Минда 61
Удаление: Сагредо 24
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