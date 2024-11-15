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Легкая прогулка трехцветных. Эквадор - Боливия 4:0. Видео голов и обзор матча

Южная Америка

Удаление в первом тайме убило интригу

Легкая прогулка трехцветных. Эквадор - Боливия 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Эквадора разгромила Боливию в домашнем поединке 11-го тура южноамериканской квалификации на чемпионат мира-2026.

После удаления Хосе Сагредо на 24-й минуте хозяева поля отличились четырьмя забитыми мячами.

На данный момент Эквадор занимает пятое место в турнирной таблице отбора, Боливия - восьмое.

Эквадор — Боливия 4:0

Голы: Валенсия (пен.) 26, Плата 28, 49, Минда 61

Удаление: Сагредо 24

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