Скалони - после 1:2 от Парагвая: Надеемся вернуться на правильный путь

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о минимальном поражении от Парагвая (1:2) в квалификации на чемпионат мира-2026.

"Я здесь не для того, чтобы критиковать своих игроков, я здесь, чтобы поддержать их. Мы знали, что это будет сложный матч. Мы здесь, чтобы двигаться вперед и придать уверенности многим новым игрокам.

В первом тайме мы сыграли хорошо, но гол соперника в начале второго тайма все усложнил. Надо поздравить сборную Парагвая, они отлично защищались.

Мы надеемся вернуться на правильный путь. Команда всегда старается, выкладывается в играх на полную. После этого мы проанализируем, что можем сделать лучше", - приводит слова Скалони Mundo Albiceleste.