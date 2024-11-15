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Скалони - после 1:2 от Парагвая: Надеемся вернуться на правильный путь

Южная Америка

"Альбиселесте" в кризисе

Скалони - после 1:2 от Парагвая: Надеемся вернуться на правильный путь

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о минимальном поражении от Парагвая (1:2) в квалификации на чемпионат мира-2026.

"Я здесь не для того, чтобы критиковать своих игроков, я здесь, чтобы поддержать их. Мы знали, что это будет сложный матч. Мы здесь, чтобы двигаться вперед и придать уверенности многим новым игрокам.

В первом тайме мы сыграли хорошо, но гол соперника в начале второго тайма все усложнил. Надо поздравить сборную Парагвая, они отлично защищались.

Мы надеемся вернуться на правильный путь. Команда всегда старается, выкладывается в играх на полную. После этого мы проанализируем, что можем сделать лучше", - приводит слова Скалони Mundo Albiceleste.

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Источник:
Mundo Albiceleste
Опубликовал: Александр Бураков
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