Винисиус грубо оскорбил арбитра по ходу матча за сборную Бразилии

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор отличился несдержанным поведением во время матча квалификации на чемпионат мира— 2026 против Венесуэлы (1:1).

Уже через две минуты после начала встречи контратака "селесао" с участием Жуниора была остановлена колумбийским арбитром Андресом Рохасом.

Сразу после свистка Винисиус начал предъявлять к судье претензии, попутно послав его к черту.

Стоит отметить, что на 62-й минуте Винисиус мог вывести Бразилию вперед в счете, но его удар с пенальти отразил голкипер хозяев Рафаэль Ромо.