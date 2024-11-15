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Винисиус грубо оскорбил арбитра по ходу матча за сборную Бразилии

Южная Америка

Снова за свое

Винисиус грубо оскорбил арбитра по ходу матча за сборную Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор отличился несдержанным поведением во время матча квалификации на чемпионат мира— 2026 против Венесуэлы (1:1).

Уже через две минуты после начала встречи контратака "селесао" с участием Жуниора была остановлена колумбийским арбитром Андресом Рохасом.

Сразу после свистка Винисиус начал предъявлять к судье претензии, попутно послав его к черту.

Стоит отметить, что на 62-й минуте Винисиус мог вывести Бразилию вперед в счете, но его удар с пенальти отразил голкипер хозяев Рафаэль Ромо.

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Бразилия Венесуэла арбитр Винисиус Жуниор
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Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.11.2024 в 15:22
Ага... В Европе, чтоб получить ЗМ, расистский скандал не сработал. Не поверили... Теперь его пиарщики посоветовали ему другими методами привлекать к себе внимание публики.
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Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.11.2024 в 15:22
Ага... В Европе, чтоб получить ЗМ, расистский скандал не сработал. Не поверили... Теперь его пиарщики посоветовали ему другими методами привлекать к себе внимание публики.
Ответить
1
1

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