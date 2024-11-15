Винисиус грубо оскорбил арбитра по ходу матча за сборную Бразилии
Снова за свое
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор отличился несдержанным поведением во время матча квалификации на чемпионат мира— 2026 против Венесуэлы (1:1).
Уже через две минуты после начала встречи контратака "селесао" с участием Жуниора была остановлена колумбийским арбитром Андресом Рохасом.
Сразу после свистка Винисиус начал предъявлять к судье претензии, попутно послав его к черту.
Стоит отметить, что на 62-й минуте Винисиус мог вывести Бразилию вперед в счете, но его удар с пенальти отразил голкипер хозяев Рафаэль Ромо.
Vinicius estaba insultando al linier y Raphinha se lo tuvo que llevar. No tardará en ser también capitán de Brasil. pic.twitter.com/7IxeC6tlqJ— Álex (fan) (@LxoMessismoFCB) November 15, 2024
Популярное сейчас
- Сабо: Хотелось бы ошибиться, но думаю, что мы проиграем Грузии
- Тайсон дал пощечину Полу во время битвы взглядов. Видео
- Переменные успехи Италии и Франции, у Довбика новый тренер, а в Украины – очередное изменение в заявке. Главные новости за 14 ноября
- Бразильский клуб намерен продлить аренду хавбека Шахтера
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
Комментарии 1