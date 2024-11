Ничего нового. Фанаты сборной Парагвая бросались бутылками в Месси. ВИДЕО

В ночь на 15 ноября в Южной Америке состоялся матч между сборными Парагвая и Аргентины (2:1) в рамках отбора на ЧМ-2026 в США.

Во время того, как Лионель Месси готовился к подаче углового, один из парагвайских болельщиков швырнул в Месси бутылку. Также фанаты сборной Парагвая выкрикивали и скандировали оскорбительные слова в адрес Лео. На видео можно услышать, как некоторые кричат фразу "дерьмовый карлик" и другие.

Напомним, что несмотря на поражение в этом матче, сборная Аргентины все еще остается лидером группы с 22 очками после 11-ти сыгранных матчей в квалификационном раунде отбора на Чемпионат мира 2026 года.

Paraguay fans threw a bottle at Messi during the corner kick, and the phrase ‘shitty dwarf’ can be heard in the video. ????????



