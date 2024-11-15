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Ничего нового. Фанаты сборной Парагвая бросались бутылками в Месси. ВИДЕО

Южная Америка
Обновлено

Проявление тотального неуважения

Ничего нового. Фанаты сборной Парагвая бросались бутылками в Месси. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 15 ноября в Южной Америке состоялся матч между сборными Парагвая и Аргентины (2:1) в рамках отбора на ЧМ-2026 в США.

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Во время того, как Лионель Месси готовился к подаче углового, один из парагвайских болельщиков швырнул в Месси бутылку. Также фанаты сборной Парагвая выкрикивали и скандировали оскорбительные слова в адрес Лео. На видео можно услышать, как некоторые кричат фразу "дерьмовый карлик" и другие.

Напомним, что несмотря на поражение в этом матче, сборная Аргентины все еще остается лидером группы с 22 очками после 11-ти сыгранных матчей в квалификационном раунде отбора на Чемпионат мира 2026 года.

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Лионель Месси Аргентина Парагвай
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Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Bаrcelinius
15.11.2024 в 20:51
Дикий народ. Потомки горных обезьян.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
15.11.2024 в 20:51
Дикий народ. Потомки горных обезьян.
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1
0
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Spokoyno (Київ)
15.11.2024 в 21:38
Ультрас вони таки скажені Завтра будуть всьому світу доводити, що наш південноамериканський Мессі кращий футболіст
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