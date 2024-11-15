Ничего нового. Фанаты сборной Парагвая бросались бутылками в Месси. ВИДЕО
Проявление тотального неуважения
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 15 ноября в Южной Америке состоялся матч между сборными Парагвая и Аргентины (2:1) в рамках отбора на ЧМ-2026 в США.
Во время того, как Лионель Месси готовился к подаче углового, один из парагвайских болельщиков швырнул в Месси бутылку. Также фанаты сборной Парагвая выкрикивали и скандировали оскорбительные слова в адрес Лео. На видео можно услышать, как некоторые кричат фразу "дерьмовый карлик" и другие.
Напомним, что несмотря на поражение в этом матче, сборная Аргентины все еще остается лидером группы с 22 очками после 11-ти сыгранных матчей в квалификационном раунде отбора на Чемпионат мира 2026 года.
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Paraguay fans threw a bottle at Messi during the corner kick, and the phrase ‘shitty dwarf’ can be heard in the video. ????????— All About Argentina ???????????? (@AlbicelesteTalk) November 15, 2024
pic.twitter.com/Wvip9hTNz8
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