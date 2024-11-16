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От разочарования до безумной радости за одну минуту. Уругвай - Колумбия 3:2. Видео голов и обзор матча

Южная Америка

Интрига существовала до последних секунд

От разочарования до безумной радости за одну минуту. Уругвай - Колумбия 3:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В отборочном поединке к ЧМ-2026 встречались между собой Уругвай и Колумбия. Команды довольно долгое время не могли найти ключ от ворот друг друга. Впрочем, ошибка Серхио Рочета при выставлении стенки и неудачный подкат Давинсона Санчеса помогли полноценно раскрыться этой игре. Позже дебютант хозяев Родриго Агирре вывел свою сборную вперед.

Казалось, что поединок так и завершится, однако дебютант колумбийцев Андрес Гомес в добавленное арбитром время сумел сравнять счет во встрече, а Марсело Бьелса снова не мог поверить, что они и здесь потеряют очки. Однако в последней атаке Мануэль Угарте прошил голкипера гостей Камило Варгаса и подарил "Чарруа" долгожданную победу.

Квалификация ЧМ-2026, 11-й тур (Южная Америка)

Монтевидео. Сентенарио

Уругвай - Колумбия 3:2

Голы: Д. Санчес (автогол) 57, Агирре 60, Угарте 90+11 - Кинтеро 31, А. Гомес 90+6

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Гресь
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