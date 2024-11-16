От разочарования до безумной радости за одну минуту. Уругвай - Колумбия 3:2. Видео голов и обзор матча
Интрига существовала до последних секунд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В отборочном поединке к ЧМ-2026 встречались между собой Уругвай и Колумбия. Команды довольно долгое время не могли найти ключ от ворот друг друга. Впрочем, ошибка Серхио Рочета при выставлении стенки и неудачный подкат Давинсона Санчеса помогли полноценно раскрыться этой игре. Позже дебютант хозяев Родриго Агирре вывел свою сборную вперед.
Казалось, что поединок так и завершится, однако дебютант колумбийцев Андрес Гомес в добавленное арбитром время сумел сравнять счет во встрече, а Марсело Бьелса снова не мог поверить, что они и здесь потеряют очки. Однако в последней атаке Мануэль Угарте прошил голкипера гостей Камило Варгаса и подарил "Чарруа" долгожданную победу.
Квалификация ЧМ-2026, 11-й тур (Южная Америка)
Монтевидео. Сентенарио
Уругвай - Колумбия 3:2
Голы: Д. Санчес (автогол) 57, Агирре 60, Угарте 90+11 - Кинтеро 31, А. Гомес 90+6
Популярное сейчас
- Пол победил Тайсона в выставочном поединке в Техасе
- Лига наций. Поражение белорусов, победа Болгарии и прерванный матч Румынии с Косово
- Динамо досрочно вернет из аренды Яцыка, так как Бражко готовят к летней продаже
- Винисиус грубо оскорбил арбитра по ходу матча за сборную Бразилии
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля